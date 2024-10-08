شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح إسلام الشاطر لمنصب مدير منتخب الشباب.. ومحمد بركات فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اتحاد الكرة تعيين مدير لمنتخب الشباب مواليد 2005 الذى يتم تجهيزه ليكون نواة المنتخب الأوليمبى ويستعد لأولمبياد 2028 في لوس أنجلوس.

ووفقا للمصادر باتحاد الكرة يعد إسلام الشاطر لاعب الأهلى الأسبق أبرز الأسماء المرشحة حتى الآن لمنصب مدير منتخب الشباب مواليد 2005، بعدما تم طرح اسمه على مائدة مجلس الإدارة ولاقى قبولا كبيرا.

في نفس الوقت كشف مصدر بالجبلاية اقتراح البعض اسم محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، لتولى منصب مدير منتخب الشباب، بعد انتهاء ولاية مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي في 10 ديسمبر المقبل موعد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأبدى بركات ترحيبا، خاصة أنه يريد العمل مع البرازيلي ميكالى ولديه ثقة في قدراته بتولى مهمة مع فريق سيكون نواة للمنتخب الاوليمبى الذى يتم تجهيزه لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وحدد البرازيلى روجيريو ميكالى، يوم 7 أكتوبر الجارى موعدا لمعسكره الأول مع منتخب الشباب مواليد 2005 استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب فى مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

ويتكون من الجهاز المعاون لميكالى من البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام، وعلاء عبده المدرب المساعد، والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي، ومواطنيه ليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء، وخالد سرحان المترجم، ودكتور هاجد العنتبلى طبيب المنتخب، ودكتور صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي، وعمرو سلمان وأحمد إيهاب الإداريين.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما، عن وقوع المنتخب المصري في مواجهات قوية مع فرق شمال أفريقيا

ومن المقرر أن تكون مواجهات منتخب مصر مع منتخبات الجزائر والمغرب وليبيا وتونس، حال لم تستضف مصر مباريات البطولة.

وجاءت مواجهات منتخب مصر كالتالي: المغرب × مصر .. 14 نوفمبر، الجزائر × مصر .. 17 نوفمبر، ليبيا × مصر .. 20 نوفمبر، مصر × تونس .. 26 نوفمبر