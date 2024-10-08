شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة محلية قبل غلق القيد الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل التعاقد مع لاعب محلي خلال فترة الانتقالات الصيفية والجارية، وقبل غلق باب القيد، من أجل تدعيم صفوف الفريق بعدما أظهرت مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة، والتي خسرها الأهلي لصالح غريمه الزمالك، حاجة الفريق إلى تدعيمات جديدة، رغم أنه كان هناك توجه بالاكتفاء بالصفقات الأربعة التي تم إبرامها في الميركاتو الحالي.

ونجح الأهلي في إبرام أربعة صفقات في الميركاتو الصيفي الجاري وهما الثنائي المغربي يحيى عطية الله من سوتشي الروسي وأشرف داري من بريست الفرنسي ويوسف أيمن من الدحيل القطري وعمر الساعي من الإسماعيلي، قبل أن يقوم بتأجيل التعاقد مع اللاعب الأجنبي الخامس إلى يناير المقبل، في ظل غموض موقف التونسي علي معلول من البقاء في الجزيرة أو الرحيل.

وتفاضل إدارة التعاقدات في النادي الأهلي بين أكثر من لاعب محلي للتعاقد معه في الفترة المتبقية قبل غلق باب القيد يوم 25 أكتوبر الجاري، قبل الاستقرار على لاعب معين وبدء التفاوض مع ناديه، حيث ترغب في ضم لاعب يجيد اللعب في مركز الهجوم والجناح، وهو ما سيتضح خلال الأيام القادمة.

كما بدأ مسئولو النادي الأهلي فتح ملف التعاقد مع لاعب فلسطيني لتدعيم صفوفه، باعتبار أن اللاعب الفلسطيني سيتم قيده كلاعب محلي ولن يكبد الإدارة الحمراء حجز مكان في قائمة اللاعبين الأجانب.