شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يدرس مواجهة موريتانيا بنفس خطة كاب فيردي والان مع تفاصيل الخبر

يدرس حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مواجهة موريتانيا مساء الجمعة المقبل في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، بنفس خطة مباراة كاب فيردي في الجولة الأولى والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.

ويتجه حسام حسن للدفع بنفس التشكيل أمام كاب فيردي باستثناء محمد عبد المنعم في الدفاع بدلا من حمدي فتحي، بجانب أحمد عيد بديلا لمحمد هاني الذي يغيب للإصابة.

ومن المتوقع أن يدفع حسام حسن بالتشكيل الآتي أمام موريتانيا: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد عيد ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، ومروان عطية وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه فى الوسط، وعمر مرموش و محمد صلاح ومصطفى محمد في الهجوم .