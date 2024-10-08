شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يختبر 12 محترفا قبل تصفيات أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

إستدعي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب 12 لاعبا محترفا للمعسكر الحالي للفراعنة الصغار لمشاهدتهم ومنحهم الفرصة استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمقرر لها نوفمبر المقبل.

ويستمر المعسكر حتى يوم 16 أكتوبر الجاري، وهو المعسكر الأول لميكالي بعد توليه مهمة منتخب الشباب رسميا خلفا لوائل رياض شيتوس.

ويضم الجهاز الفني المعاون لميكالي كلا من : البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء وخالد سرحان المترجم وهاجد العنتبلى طبيب المنتخب وصلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان واحمد ايهاب الاداريين وخالد خفاجة أخصائي التدليك وعلاء سعيد مسئول المهمات .