شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث خوض ودية لتجهيز الصفقات الجديدة خلال التوقف والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الجهاز الفني للأهلي خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري، من أجل تجهيز الصفقات الجديدة للمشاركة في مباريات كأس السوبر الإفريقي، لاسيما وأن هناك ثلاثة لاعبين لم يشاركوا حتى الآن وهم أشرف داري ويوسف أيمن وعمر الساعي، بينما ظهر يحيى عطية الله في ثلاث مباريات مع الفريق الأحمر منذ بداية الموسم الجاري.

ويرغب الجهاز الفني في تجهيز الثلاثي الجدد داري وأيمن والساعي من أجل الاستعانة بهم في مباريات السوبر، بحيث تساهم الوديات في انسجامهم مع اللاعبين القدامى وتفهم فلسفة لعب مارسيل كولر المدير الفني، الذي يرغب في إدخال اللاعبين الجدد أجواء المشاركة وخلق دوافع جديدة مع اللاعبين القدامى، لاسيما بعدما شهدت الفترة الماضية تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين، الأمر الذي تسببت في خسارة لقب السوبر الإفريقي.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي فتح ملف الصفقات مجددا، من أجل إبرام صفقة جديدة على الأقل قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، حيث أعاد المسئولين في النادي ملف التعاقد مع لاعب فلسطيني لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد يوم 25 أكتوبر الجاري، بعدما أظهرت مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة أمام الزمالك، حاجة الفريق الأحمر إلى التعاقد مع لاعبين جدد.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الأمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.