شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات متكافئة في ختام الجولة الجولة لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من دورى المحترفين بخمس مباريات متكافئة وقوية يسعى فيها كافة الفرق إلى استغلال نشوة البداية لتحقيق نتائج جيدة من أجل استكمال الموسم والمنافسة على الصعود أو البقاء بالمسابقة .

فعلى ملعبه بالإسماعيلية يستضيف القناة بقيادة أحمد العجوز نظيره المقاولون العرب الهابط من الدورى الممتاز في لقاء قوى نظرا لتقارب المستوى الفني ، فأبناء الإسماعيلية استطاعوا تدعيم الفريق بصفقات سوبر على أعلى مستوى خلال فترة الميركاتو الصيفى من أجل المنافسة على الصعود ، في المقابل قام مسئولو المقاولون العرب بتغيير جلد الفريق تماما والتعاقد مع أكثر من 20 لاعبا مع التعاقد مع محمد مكى كمديرا فنيا للفريق صاحب إنجاز الصعود في الموسم المنقضى مع حرس الحدود من أجل عودة الذئاب سريعا للأضواء .

في الوقت نفسه يستضيف لافيينا على ملعبه بالأسيوطى نظيره راية في مواجهة متكافئة فأبناء محمود الأسيوطى قاموا ببيع عدد من العناصر الأساسية للفريق كنوع من الإستثمار في الوقت الذى قاموا فيه بالتعاقد مع عدد من اللاعبين الشباب وينتظر الجميع أن يرى الفريق خلال مباريات الدورى للحكم على مستواه ، بينما يسعى أشرف توفيق المدير الفني لراية للخروج بنتيجة إيجابية .

وعلى ملعبه بالإسماعيلية يستضيف كهرباء الإسماعيلية نظيره ديروط في لقاء يحاول فيه ياسر الكنانى المدير الفني للكهرباء استغلال عامل الأرض والجمهور لحسم أول ثلاث نقاط له في الدورى ، بينما يحاول علاء إبراهيم المدير الفني للضيوف للظهور بشكل جيد .



وفى الإسكندرية يخرج بترول أسيوط لمواجهة سبورتنج الصاعد حديثا من القسم الثانى ب في لقاء صعب للطرفين فالضيوف يمتلكون خبرات بالرغم من صعوبة الدعم المالى وعدم التعاقد مع صفقات كثيرة ، بينما يحاول أحمد فاروق بعدما حافظ على القوام الأساسى للفريق لاستكمال مهمته نحو الصعود للممتاز .



وتختتم لقاءات الجولة بمواجهة السكة الحديد مع أسوان بإستاد المقاولون العرب في مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض الذين قاموا بتدعيم الصفوف بعد حصول مودرن سبورت على رعاية الفريق والتعاقد مع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني السابق لبلدية المحلة كمديرا فنيا للفريق ، في المقابل يحاول حسم عبد العال المدير الفني لزهرة الجنوب من الخروج بأقل الخسائر خاصة وأن الفريق لم ينجح في التعاقد مع لاعبين بعد إيقاف القيد من الإتحاد الدولى .