شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتسلح بالوديات في معسكر المغرب استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، على خوض عدة تجارب ودية وذلك لانطلاق المرحلة الثانية من إعداد الفريق في المعسكر المغلق المقرر إقامته بالمغرب في الفترة بين 9 إلى 24 أكتوبر الجاري، لتجهيز الفريق للموسم الجديد.

وكان على ماهر منح لاعبى المصرى راحة سلبية لمدة 8 أيام وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبى فى دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3، قبل أن يعود الفريق إلى التدريبات الجمعة الماضية استعداداً للموسم المقبل.

من جانبه، وضع الجهاز الفني للنادي المصري تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، خطة زمنية للنزول بمعدل أعمار الفريق بداية من الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لضخ دماء شابة بالفريق.

وأنهى مسؤولو النادي المصري إجراءات قيد الثنائي الجديد، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو، في قائمة الفريق الأفريقية، بعد الإعلان رسمياً عن التعاقد معهما عقب وصول بطاقتهما الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان الثنائي اجتاز الكشف الطبي بالنادي البورسعيدي وانتظما في تدريبات تأهيلية لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق في فترة الإعداد المقبلة.

ويتسلح الفريق البورسعيدي بـ 9 صفقات صيفية في القائمة الأفريقية وهم: خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو.