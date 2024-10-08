شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زعلوك يطلب حسم مصيره مع الأهلي قبل نهاية الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

يترقب محمد زعلوك مهاجم الأهلي والذي يتدرب مع فريق الشباب مواليد 2005 حسم مصيره مع الفريق الأول، سواء بتصعيده للتدرب مع الفريق الأول ومن ثم قيده في قائمة الموسم الجديد، أو تجديد إعارته، بعدما تم قطه إعارته إلى نادي موردن سبورت في الصيف الجاري، وإن كان التوجه الأقرب داخل الأهلي هو إعارة اللاعب من جديد.

يتنافس أكثر من نادي من أندية الدوري الممتاز على ضم زعلوك في الصيف الجاري، باعتباره من المهاجمين الواعدين، وأحد أبرز المهاجمين في المرحلة السنية الخاصة به، ويلعب في منتخب الشباب مواليد 2005.

وسبق وشارك زعلوك مع الأهلي في الموسم الماضي في عدد قليل من المباريات، قبل أن يخرج للإعارة إلى مودرن سبورت ضمن صفقة شراء عمر كمال في يناير الماضي، لمدة موسمين ونصف، ولكن عاد للأهلي في الصيف الجاري.