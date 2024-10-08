خالد جاد الله: مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا متوازنة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن مجموعة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا مجموعة متوازنة إلى حد كبير.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أن النادي الأهلي يعد الأفضل فنياً في فرق المجموعة من بين أورلاندو الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري وستاد أبيدجان الايفواري".

وأضاف:" أتمنى أن يتخطي النادي الأهلي مرحلة خسارة لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك والفوز في مباريات السوبر المصري في الإمارات ".