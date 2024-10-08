لاعب الأهلي السابق : منصب المدير الرياضي قد يكون أهم من مدرب الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد رمضان السيد لاعب النادي الأهلي الأسبق ، بقرار النادي الأحمر في الاستعانة بمنصب المدير الرياضي وإدارة فريق الكرة ، مشيرا إلى أن ذلك المنصب يحظى بأهمية كبرى في أوروبا.

وأشار خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إلى أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي كان يرغب في إعادة هيكلة لجنة التعاقدات، ومنصب المدير الرياضي "محل صراع كبير" في فرق أوروبا حاليا والكل يبحث عن الشخص المميز الذي يتولى المنصب ويقدم الإضافة المطلوبة، والمدير الرياضي في بعض الأندية يتقاضى راتب أكبر من المدير الفني.

وأوضح: "محمد رمضان من العقليات المميزة والناضجة، وتصريحاته جيدة ومع عودته بدأ يدرس الأمور، وسيفيد النادي الأهلي بشكل كبير".

وأضاف: "الأهلي حاليا يحتاج لجناح سوبر ومهاجم أجنبي، ومصر لا توجد لاعبين مميزين حاليا يصلحون للفريق الأحمر".

وأكد: "الأهلي يحتاج لصفقة جناح مميز، وهي حاجة مُلحة جدًا، ومركز المهاجم موجود فيه وسام أبوعلي، ولا أرى أي لاعب محلي يصلح للأهلي حاليًا، ولابد من ضم لاعب يكون أفضل من الموجودين".