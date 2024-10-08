شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعود إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

يعود فريق غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك، إلى القاهرة بعد الانتهاء من معسكر الإسماعيلية الذي امتد لـ 3 أيام استعدادا لانطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ومن المقرر أن يلاقى فريق غزل المحلة نظيره البنك الأهلي، في مباراة ودية في العاشر من أكتوبر الجاري، وذلك ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفنى لغزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، اتفق على خوض 5 مباريات ودية، استعداداً للموسم الجديد المقرر انطلاقه فى نهاية أكتوبر الجاري.

والتقى المحلة فى المباراة الودية الأولى مع نظيره سموحة، وفى الودية الثانية مع الاتحاد السكندرى، ثم طلائع الجيش خلال معسكر الإسماعيلية، وعلى أن يلاقي البنك الأهلى يوم 10 أكتوبر، ويختتم غزل المحلة سلسلة المباريات الودية بمواجهة الجونة يوم 13 أكتوبر.