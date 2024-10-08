شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اتحاد الكرة يجرى قرعة دورى القسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مجموعات دوري القسم الثالث للموسم الجديد 2024 -2025، اليوم الثلاثاء في الأفرع والمناطق المختلفة وتم إخطار الفروع بذلك رسميا.

تقام مسابقة القسم الثالث بتواجد 142 فريقا مقسمين إلى 12 مجموعة، وتترواح المجموعات الأثني عشر بين 11 فريقه بحد أدنى و17 فريقا بحد أقصى حسيب المنطقة والفرع.

وحسب لائحة المسابقة التي تسلمتها الأندية المشاركة، يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدورى الممتاز ب ويهبط الأخير من كل مجموعة إلى القسم الرابع.

وحدد اتحاد الكرة فى لائحة الموسم المقبل، قيمة الاشتراك فى بطولاته، سواء الدورى الممتاز أو كأس مصر، وقرر أن تكون قيمة الاشتراك فى بطولة الدورى الممتاز 100 ألف جنيه، و10 آلاف لدوري المحترفين، و7500 جنيه للقسم الثالث.