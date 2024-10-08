ملف الخليج 365..مجموعة الأهلي والزمالك في أفريقيا.. ودفاع أمير توفيق بعد تصريحات أحمد قندوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الإثنين، نستعرضها خلال السطور التالية:

"قبل ياسمين حافظ".. 10 صور لقصة خطيبة إمام عاشور السابقة

نجح إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، في أن يصبح أحد أهم لاعبي الكرة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في ظل الأداء القوي والمميز الذي ظهر به اللاعب في السنوات الأخيرة، سواء خلال فترة تواجده مع نادي الزمالك أو بعد الانتقال إلى النادي الأهلي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

محترف الزمالك يغادر القاهرة

تقرر أن يغادر التونسي سيف الدين الجزيري، القاهرة اليوم الإثنين، للانضمام لمنتخب بلاده استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"هو انت تستحق؟".. الغندور يفجر مفاجأة اعتراف إمام عاشور لـ كولر

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جلسة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وإمام عاشور، ويحيى عطية الله لاعبي الفريق الأحمر، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

مواجهتين في يوم واحد.. تعرف على وديات الزمالك استعدادا للسوبر

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك،خوض 3 وديات استعدادا للمشاركة بطولة السوبر المصري، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

مشاركة الونش لأول مرة في تدريبات الزمالك.. وغياب الجزيري

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح أمس الإثنين على ملعب النادي، مشاركة محمود حمدي" الونش" مدافع الأبيض، في جزء من تدريبات الكرة، قبل خوض برنامج تأهيلي منفرد لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

الزمالك يصطدم بالمصري وأنيمبا في مجموعات الكونفدرالية

أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن تواجد فريق الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب فريق المصري البورسعيدي، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

رد ناري من أمير توفيق على دونجا بشأن تفاوض الأهلي معه

رد المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أمير توفيق، على تصريحات دونجا لاعب الزمالك أن الأهلي تفاوض معه أثناء تواجده في بيراميدز، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يصطدم بشباب بلوزداد في المجموعات

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن تواجد فريق الأهلي في المجموعة الثالثة من البطولة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

أمير توفيق يكشف مفاجآت بخصوص صفقات الأهلي وموقف قندسي (تغطية)

حلّ المدير التنفيذي بشركة الكرة بالنادي الأهلي، أمير توفيق، ضيفًا بفضائية أم بي سي مصر للرد على الاتهامات التي وُجهت له، للاطلاع على أبرز التصريحات.. اضغط هنا

أمير توفيق: إمام مكنش كوبري للأهلي.. وعدد من الوكلاء عرضوا عليا فتوح

كشف المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أمير توفيق، أن هناك عدد من الوكلاء والمقربين من فتوح عرضوا اللاعب على الأهلي كما أوضح كواليس ضم إمام عاشور، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا