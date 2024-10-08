"كنا نقدر ولكن".. أمير توفيق يوضح حقيقة اقتراب بنشرقي من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أمير توفيق المدير التنفيذي بشركة الأهلي حقيقة اقتراب المحترف المغربي الأسبق بصفوف الزمالك أشرف بنشرقي من ارتداء قميص القلعة الحمراء.

وقال توفيق، خلال ظهوره ببرنامج "الكورة مع فايق" المذاع عبر إم بي سي مصر اليوم الثلاثاء:"وكيل بنشرقي هو وكيل أشرف داري، وبنشرقي كان من الممكن يكون في الصورة ولكن لم نتخذ أي قرار لنتعاقد معه ولكن لم يتم رفضه فنيًا ولكن لم نتفاوض معه وكان هناك كلام أه وكنا نقدر".

وأتم المدير التنفيذي بشركة الأهلي تصريحاته بقوله:"الاسكوات وكولر فضلا رضا سليم عن ضم بنشرقي".

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع رضا سليم خلال الانتقالات الصيفية لموسم 23/24 قادمًا من الجيش الملكي المغربي.

وعلى الجانب الآخر ارتدى بنشرقي قميص الزمالك خلال الفترة من موسم 19/20 حتى موسم 22/21 قبل أن يرحل في موسم 22/23 لينضم لصفوف الجزيرة الإماراتي ومنه انضم في الموسم التالي لصفوف الريان القطري.

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