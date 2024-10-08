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رد ناري من أمير توفيق على دونجا بشأن تفاوض الأهلي معه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رد المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أمير توفيق، على تصريحات دونجا لاعب الزمالك أن الأهلي تفاوض معه أثناء تواجده في بيراميدز.

وقال أمير عبر قناة "إم بي سي مصر": "دونجا قال أمير توفيق كلمني، وده محصلش، اللي حصل أن الصحفي محمد أبو علي قالي دونجا هيكلمك وعايز الأهلي".

وأضاف: "فعلا دونجا كلمني قال لي عايز أكون موجود في الأهلي، وقتها كان عندنا السولية وديانج وحمدي فتحي في نص الملعب، الإدارة قالتلي لا مش عايزينه وقولنا له قرارنا".

وواصل: "مفاوضات زيزو!، لم أدخل في مفاوضات مع اللاعب من قبل نهائيا".

وتابع: "ضمينا أفشة بعد ما بيراميدز كان عايز يوديه الزمالك، واللاعب صمم على الأهلي ووقف ضد بيراميدز، ووافقوا في آخر ساعتين في القيد على إنه يجي الأهلي".

واختتم توفيق: "لم نتخذ الخطوة الأخيرة في التعاقد مع أبو جبل، وجالي قرار لوقف التفاوض مع البنك لضم اللاعب".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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