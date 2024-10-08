أمير توفيق: إمام مكنش كوبري للأهلي.. وعدد من الوكلاء عرضوا عليا فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أمير توفيق، أن هناك عدد من الوكلاء والمقربين من فتوح عرضوا اللاعب على الأهلي.

وقال أمير عبر قناة "إم بي سي مصر": "إمام عاشور هيبقى صفقة قرن لو طور من نفسه وجاب بطولات للأهلي، وهو لاعب محترم جدا وبحبه على المستوى الشخصي".

وأضاف: "لما سافر الدنمارك وقبل ما يرجع الدنيا كانت مش ماشية معاه في، وتواصلت معاه".

وتابع: "طبعا إمام مكنش كوبر للأهلي، مستحيل أني أطلع إمام عاشور إلى أوروبا كوبري، ولم نتفاوض مع إمام وهو في الزمالك نهائيا".

وأتم المدير التنفيذي للأهلي: "لم نتواصل مع فتوح نهائيا، وعدد من الوكلاء عرضوا علينا اللاعب، وهو شخص طيب وجميل".