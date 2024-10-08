أمير توفيق يكشف مفاجآت بخصوص صفقات الأهلي وموقف قندسي (تغطية)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي و محمد القرش ومحمد الميموني:

حلّ المدير التنفيذي بشركة الكرة بالنادي الأهلي، أمير توفيق، ضيفًا بفضائية أم بي سي مصر للرد على الاتهامات التي وُجهت له.

"24 مستنداً".. أمير توفيق يُعلن قراراً حاسمًا بعد الاتهامات الموجهة له

قال المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أمير توفيق، إنه سيتم ببلاغ للنائب العام ضد كل من أساء إلى سمعته أو ذمته المالية، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

أمير توفيق يكشف سبب فشل صفقة بن رمضان والسعر المطلوب من الأهلي

تحدث أمير توفيق عن سبب فشل ضم الأهلي لاعب خط وسط منتخب تونس، محمد بن رمضان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للتفاصيل.. اضغط هنا

بينهم بونجاح وبنشرقي.. أمير توفيق يكشف سبب فشل الأهلي في ضم 5 صفقات

كشف المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أمير توفيق، سبب فشل الأهلي في ضم 5 لاعبين خلال الانتقالات الماضية، للاطلاع على اللتفاصيل.. اضغط هنا

بيتم اغتيالي معنويا.. أمير توفيق يكشف مفاجأة بخصوص موقف قندوسي من الأهلي

كشف المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أمير توفيق، أن أحمد القندوسي طلب الرحيل عن الفريق دون مقابل.. للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"كنا نقدر ولكن".. أمير توفيق يوضح حقيقة اقتراب بنشرقي من الأهلي

كشف أمير توفيق المدير التنفيذي بشركة الأهلي حقيقة اقتراب المحترف المغربي الأسبق بصفوف الزمالك أشرف بنشرقي من ارتداء قميص القلعة الحمراء، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

أمير توفيق: إمام مكنش كوبري للأهلي.. وعدد من الوكلاء عرضوا عليا فتوح

كشف المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أمير توفيق، أن هناك عدد من الوكلاء والمقربين من فتوح عرضوا اللاعب على الأهلي كما أوضح كواليس ضم إمام عاشور، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

رد ناري من أمير توفيق على دونجا بشأن تفاوض الأهلي معه

رد المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، أمير توفيق، على تصريحات دونجا لاعب الزمالك أن الأهلي تفاوض معه أثناء تواجده في بيراميدز، لاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا