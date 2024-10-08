هل عرض الأهلي بيرسي تاو للبيع بقرار فني من كولر؟.. أمير توفيق يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي عن حقيقة ما تردد عن عرض مسؤولو القلعة الحمراء للمحترف الجنوب أفريقي بيرسي تاو للبيع.

وقال توفيق، خلال ظهوره ببرنامج "الكورة مع فايق" المذاع عبر إم بي سي مصر اليوم الثلاثاء: "مين قال إن فيه قرار فني ببيع بيرسي تاو، مين قال إنه هيمشي؟، مين طلع معلومة إن فيه قرار فني بيرسي تاون يمشي؟".

وأتم المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي تصريحاته في هذا السياق بقوله:"كولر مقتنع ببيرسي تاو فنيًا.. كله ما يقال مجرد كلام".

وكان الأهلي قد ضم الجناح الجنوب أفريقي من نادي برايتون الإنجليزي في موسم 21/22.

صاحب الـ 30 عاماً شارك مع الأهلي في 112 مباراة سجل خلالها 29 هدفًا وصنع 13.

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