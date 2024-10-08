رمضان السيد: قندوسي مميز فنياً والأهلي تسرع في قرار رحيله

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن أحمد قندوسي لاعب مميز ويصنع الفارق في الملعب من الناحية الهجومية، ومستواه وتقييمه يتفوق على بعض لاعبي الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه لو كان عاد للأهلي سيصنع الفارق في وسط الملعب.

وقال عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "تابعت قندوسي في اغلب المباريات وقدم مستوى مميز، ومارسيل كولر عليه أن يحتوى أي لاعب، ودائما يأخذ بعض المواقف تجاه اللاعبين، والأفضل معاقبتهم ماليا، كولر يحب ويكره وهذه نقطة سلبية".

وأضاف: "قندوسي لاعب فنيا جيد لأي فريق وانضمامه لأي نادي مكسب، ولكنه اخطأ في تصريحاته الإعلامية، وكان عليه العودة لمسئولي النادي الأهلي وتقديم شكوى رسمية ضد اي مسؤول، هذه الأمور لم تحدث مطلقا في النادي الأهلي".

وواصل: "قندوسي سيتألق في الموسم الجديد، وأفضل من الموسم الماضي، ومن الممكن أن تتغيير الأمور ويتم الصفح عنه ويعود للنادي الأهلي مستقبلا، وهو لاعب جيد ودائما يقدم مستوى مميز ولا يقل عن 7 من عشرة في أي لقاء".

وزاد: "في رأيي، أن أحمد قندوسي كان أفضل للأهلي من محمد علي بن رمضان، وأراهن على استمرار تألق اللاعب الجزائري في سيراميكا كليوباترا".