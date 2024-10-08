الأهلي يقرر سحب ملف المهاجم الأجنبي من أمير توفيق بسبب أزمة القندوسي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي اتخذ قراراً غير معلناً فيما يخص أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء خلال الساعات الماضية على خلفية أزمة أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار إلى نادي سيراميكا كيلوباترا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" قرر النادي الأهلي سحب ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية على خلفية أزمته مع أحمد القندوسي في وسائل الإعلام".

وأضاف:" من المقرر أن يتولي محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي ملف التعاقد مع المهاجم الأجنبي بمساعدة مروان النائب مساعد أمير توفيق في لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء الذي تم تقليص عمله ليصبح في شركة الأهلي لكرة القدم فقط".