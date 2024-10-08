رئيس شباب بلوزداد: مواجهة الأهلي في دوري الأبطال ستكون صعبة والمنافسة قوية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مهدي رابحي، رئيس نادي شباب بلوزداد الجزائري، أن مواجهة فريقه ضد الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا ستكون واحدة من التحديات الكبرى، نظرًا لقوة الفريق المصري الذي يحمل لقب بطل أفريقيا.

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وقال رابحي في تصريحات عبر برنامج “الكورة مع فايق” المذاع على قناة MBC MASR: “مجموعة شباب بلوزداد في دوري الأبطال، التي تضم الأهلي، أورلاندو ستاديوم، وستاد أبيدجان، تعتبر مجموعة صعبة وشرسة، ولكن بإذن الله سنتمكن من التأهل مع الأهلي إلى الدور المقبل.”

وأشار رئيس شباب بلوزداد إلى التطور الكبير الذي تشهده الكرة الأفريقية والمنافسة القوية التي تواجهها الفرق للتأهل إلى ربع نهائي البطولة، مضيفًا: “وجود فرق مثل أورلاندو الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان يزيد من صعوبة المجموعة، ولكننا جاهزون للتحدي.”

واختتم رابحي تصريحاته بالتأكيد على العلاقة الأخوية التي تجمع شباب بلوزداد بالنادي الأهلي، قائلاً: “علاقتنا مع الأهلي أخوية، وكل ما يحدث في الملاعب هو مجرد تنافس رياضي.”