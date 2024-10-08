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خالد جاد الله: قرار الأهلي بعرض القندوسي للبيع " صائب"

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن قرار إدارة القلع الحمراء  برئاسة محمود الخطيب بعرض أحمد القندوسي لاعب الفريق المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا قرار صائب.

وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:

أحمد القندوسي أخطأ في حق النادي الأهلي بسبب التصريحات التي أدلى بها في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة ".


وأضاف :" أحمد القندوسي لاعب كبير فنياً ويتالق بشكل قوي مع فريق سيراميكا كليوباترا ولكنه أخطأ في حق النادي الأهلي ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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