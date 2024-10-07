شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 7 - 10 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم العديد من الأخبار المهمة، على رأسها كولر يبحث مع معاونيه قائمة الأهلى لمباراة العين الإماراتى، الأهلى يستعيد الثنائى المصاب أكرم توفيق والناشئ محمد عبد الله.

كولر يبحث مع معاونيه قائمة الأهلي لمباراة العين ببطولة الإنتركونتيننتال

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع معاونيه وكذلك المدير الرياضي من أجل مناقشة قائمة الفريق التي ستُشارك في مباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة في بطولة كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال.

الأهلي يستعيد ثنائى مُصاب قبل السوبر المصرى بالإمارات

استعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي في تدريباته الأخيرة، أثنين من اللاعبين الذين عانوا من إصابات مختلفة خلال الفترة الأخيرة.

تاريخ مواجهات الأهلى مع الفرق الإيفوارية قبل مواجهة استاد أبيدجان بدورى الأبطال

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الأهلي في المجموعة الثالثة رفقة أندية شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري.

على معلول يواصل أداء برنامجه التأهيلى بالأهلى.. صور

واصل التونسي علي معلول لاعب الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع في وتر أكيلس، والذي تعرّض له في مباراة الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الماضية.

مران الأهلى.. كولر يحاضر اللاعبين.. ويعقد جلسة مع معاونيه تحضيرا للسوبر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري.

إمام عاشور يظهر بـ"نيولوك" قبل السوبر المصري

حرص إمام عاشور لاعب الأهلي على قص شعره والظهور بـ"نيولوك" قبل خوض مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات، والتي يستهلها فريقه بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري.

بعثة يد الأهلي تصل المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا

وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال وسيدات بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، إلى المغرب، استعدادًا لخوض منافسات البطولة الإفريقية للأندية، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري.

الأهلي يفتح ملف ضم لاعب فلسطيني في الصيف قبل غلق القيد

بدأ مسئولو النادي الأهلي فتح ملف الصفقات مجددا، من أجل إبرام صفقة جديدة على الأقل قبل غلق باب الانتقالات الصيفية، حيث أعاد المسئولين في النادي ملف التعاقد مع لاعب فلسطيني لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد يوم 25 أكتوبر الجاري، بعدما أظهرت مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة أمام الزمالك، حاجة الفريق الأحمر إلى التعاقد مع لاعبين جدد.