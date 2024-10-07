شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتتح المركز الطبى بمقر النادى فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اليوم الاثنين، المركز الطبي، بمقر القلعة البيضاء، وتم تجهيز المركز الطبي وتحديثه بجميع الأجهزة الطبية والإسعافات الأولية لتوفير كل سبل الراحة لأعضاء نادي الزمالك.

وشهد افتتاح المركز الطبي الجديد للنادي حضور حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، وهشام نصر نائب رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه أمين صندوق النادي، وأحمد سليمان، وهاني برزي، ونيرة الأحمر، وأحمد خالد حسانين، ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء واللواء حسن موسى المدير التنفيذي للنادي، والدكتور عبدالله جورج، مستشار المجلس، والدكتور عمر سليمان المستشار الطبي لنادي الزمالك، والمهندس مجدي ميشيل، رئيس اللجنة الهندسية للنادي، والدكتور حازم خميس مدير مستشفى وادي النيل ، والدكتور مدحت العدل.

وجاء افتتاح المركز الطبي، في ظل توجيهات مجلس إدارة نادي الزمالك، بتطوير كل المنشآت والمرافق، وظهورها بالشكل والمظهر الذي يليق باسم وتاريخ القلعة البيضاء، وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.