شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد مجموعة من الناشئين ومشاركة إمام عاشور بـ"لوك" جديد فى التدريبات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهدت تدريبات الأهلي اليوم الإثنين تصعيد الجهاز الفني للفريق مجموعة من اللاعبين الناشئين للتدرب مع الفريق الأول، وتعويض غياب اللاعبين الدوليين المنضمين إلى معسكر منتخب مصر في شهر أكتوبر الجاري، استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا.

كما شهد المران ظهور إمام عاشور بقصة شعر جديدة عن تلك التي ظهر عليها في الفترة الماضية، حيث قام بتقصير شعره.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية والبرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه.

وأدى لاعبو الفريق بعض الفقرات المتنوعة خلال تدريبات الكرة، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

وواصل كولر اجتماعاته مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات في مقدمتها بطولة السوبر المصري.



أفشة



أكرم



الساعي



الشحات



الناشئين خلال المران



إمام بقصة شعر جديدة



تاو وكهربا وإمام



تاو



تصعيد مجموعة من الناشئين



داري وابو الخير



رضا



سمير محمد



عطية الله وطاهر



عطية الله



كمال



كهربا والسولية



كهربا



كولر