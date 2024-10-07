شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة قرعة دورى القسم الثالث فى المناطق غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قرعة مجموعات دوري القسم الثالث للموسم الجديد 2024 -2025، غدا الثلاثاء في المناطق المختلفة، وتم إخطار الفروع بذلك رسميا.

وتقام مسابقة القسم الثالث بتواجد 142 فريقا مقسمين إلى 12 مجموعة، وتتراوح المجموعات الإثني عشر بين 11 فريقا بحد أدنى و17 فريقا بحد أقصى حسب المنطقة والفرع.

وحسب لائحة المسابقة التي تسلمتها الأندية المشاركة، يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدورى الممتاز ب ويهبط الأخير من كل مجموعة إلى القسم الرابع.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية فى وقت سابق ببدء تسجيل وقيد القوائم الثانية أو الإضافية للأندية بمجرد اعتماد القوائم الأولية ويستمر بالنسبة لأندية الدوري الممتاز حتى 25 أكتوبر المقبل، ولأندية القسم الثاني حتى 22 سبتمبر المقبل، وللقسم الثالث حتى 25 سبتمبر، والرابع حتى 7 أكتوبر، قبل أن يتم المد لأندية القسمين الثانى والثالث.