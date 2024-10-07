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حقيقة رفض الأهلي طلبات الشناوي لتجديد عقده.. مصدر يوضح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تداولت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وصول الأهلي وحارس المرمى للفريق الأول لكرة القدم، محمد الشناوي، إلى طريق مسدود في المفاوضات، بعد رفض مسؤولي القلعة الحمراء لطلبات الشناوي المادية ونسبة المشاركة وعدد سنوات التجديد.

نفى مصدر مطلع بالنادي الأهلي هذه الأنباء في حديثه لمصراوي، مؤكدًا أن المدير الرياضي بالنادي الأهلي، محمد رمضان لم يتطرق إلى تجديد عقد الشناوي حتى هذه اللحظة، ولم تبدأ مفاوضات التجديد بين الطرفين؛ الأهلي والشناوي.

يذكر أن عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي ينتهي الموسم المقبل.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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