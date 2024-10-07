حقيقة رفض الأهلي طلبات الشناوي لتجديد عقده.. مصدر يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تداولت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول وصول الأهلي وحارس المرمى للفريق الأول لكرة القدم، محمد الشناوي، إلى طريق مسدود في المفاوضات، بعد رفض مسؤولي القلعة الحمراء لطلبات الشناوي المادية ونسبة المشاركة وعدد سنوات التجديد.

نفى مصدر مطلع بالنادي الأهلي هذه الأنباء في حديثه لمصراوي، مؤكدًا أن المدير الرياضي بالنادي الأهلي، محمد رمضان لم يتطرق إلى تجديد عقد الشناوي حتى هذه اللحظة، ولم تبدأ مفاوضات التجديد بين الطرفين؛ الأهلي والشناوي.

يذكر أن عقد محمد الشناوي مع النادي الأهلي ينتهي الموسم المقبل.

اقرأ أيضًا:

"لا يوجد لاعب مثله".. مدرب بايرن ميونخ يتغنى بعمر مرموش

الخليج 365 يكشف سبب محاولات الأهلي منح معلول الجنسية المصرية