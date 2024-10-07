دعمته بعد الإيقاف وأعلنت إسلامها بعد ارتباطهما .. 10 صورة ترصد قصة حب بوجبا وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - صباح يوم الاثنين، خفضت المحكمة الرياضية "كاس" عقوبة النجم الفرنسي ولاعب نادي يوفنتوس الإيطالي من الإيقاف لمدة 4 سنوات إلى 18 شهرًا.

وكان بوجبا تم إيقافه بسبب إيجابية عينة المنشطات.

التقى بول بوجبا بزوجته عارضة الأزياء الشهيرة عام 2017، وتدعى ماريا زولاي ولدت في بوليفيا، عام 1993.

درست زوجة بوجبا إدارة الأعمال في بوليفيا ثم اتجهت إلى تصميم الأزياء.

تزوجا النجمين في 2019، وكانت الزوجة تتبع المسيحية حتى زواجهما، قبل أن تعلن إسلامها.

أعلنت زوجة بوجبا إسلامهما بعد زواجهما بفترة قصيرة وظهرا معًا أثناء تأدية مناسك العمرة، وهي ترتدي الحجاب.

تم إيقاف بوجبا من ممارسة كرة القدم بسبب إيجابية عينة تحليل هرمون التستوستيرون، ووقتها ساندت زولاي زوجها الفرنسي، حيث كتبت "دائمًا معا، لست وحدك أبدا".