"بيان بلعيد مكتوب من هنا".. تعليق صادم من رضا عبدالعال على أزمة تصريحات قندوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال نجم الأهلي السابق، رضا عبدالعال، إنه مقتنع بالتصريحات التي أدلى بها المحترف الجزائري بصفوف الأهلي المُعار لصفوف سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسي.

وكان قندوسي، قد قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، مساء أول أمس الخميس:"موضوع زين الدين بلعيد باظ علشان الوكلاء، هو عنده وكيله، مش علشان الفلوس ولا أي حاجة".

وأضاف صاحب الـ 25 عامًا:"كل الكلام اللي طلع في الميديا كذب في كذب، كان 70% في الأهلي، بشرط يجي معاه وكيله، بس الناس كانت عاوز تدخل معاه وكيل تاني معاه، معرفش مين الناس دي، بس دي الحقيقة، ومش هقول غير الحقيقة، أنا مش هخاف من حد"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

وقال عبدالعال، في تصريحات لقناة صدى البلد:"قندوسي حين تحدث قال مسؤول فهل أمير توفيق مسؤولاً؟.. لو كان يقصده لقال مدير التعاقدات ولكنه قال معي تسجيلات ومستندات والبيان الذي كتبه مواطنه زين الدين بلعيد مكتوب من هنا ووصله ومقتنع بماقاله قندوسي والتحقيق لتجميل شكل الأهلي والناس المُدانة".

وأتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بقوله:"قندوسي أفضل بكثير من لاعبين بالأهلي والدليل مستواه مع سيراميكا كليوباترا ولكن بعد ما صرح به لو كان ميسي سيرحل عن الأهلي".

وكتب بلعيد عبر حساباته بمواقع التواصل": "بسم الله الرحمن الرحيم، كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراماً لزميلي وصديقي في المنتخب، واحتراماً لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضي الرد، بيان الحق وتوضيح الأمور"، للاطلاع على الرد كاملاً.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

بيع وإعادة هيكلة.. قرارات نارية من الأهلي بشأن أزمة تصريحات القندوسي

متفوقا على هالاند وصلاح.. مرموش يتصدر قائمة الأكثر مساهمة في الدوريات الخمسة الكبرى