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أول تعليق من رضا عبد العال على تسجيل مرموش هدفين ضد بايرن ميونخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

علق لاعب الأهلي والزمالك السابق، رضا عبد العال، على تسجيل مرموش هدفين في مرمى بايرن ميونخ.

وقال رضا عبد العال عبر قناة "صدى البلد": "عمر مرموش مقدمش حاجة مع المنتخب خلينا واضحين، لكن برا يختلف، زي ما بنقول لمحمد صلاح وسام مرسي والنني وتريزيجيه ومصطفى محمد، الناس دي عامله وجهة مشرفة لينا خارج مصر".

وردا على مهاجمته لمرموش من قبل، أضاف: "هل مستوى مرموش ساعتها زي مستواه دلوقتي؟".

وتابع: "مرموش دلوقتي بيلعب في أعلى مستوى في أوروبا بالدوري الألماني وبيجيب أهداف وبيصنع".

واختتم لاعب الأهلي السابق: "عندنا ماتش ضد منتخب موريتانيا هنا وهناك طب لو مجبش 5 أجوال؟، منتخب موريتانيا أكيد أضعف من الدوري الألماني".

ويلاقي منتخب مصر نظيره موريتانيا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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