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متفوقا على هالاند وصلاح.. مرموش يتصدر قائمة الأكثر مساهمة في الدوريات الخمسة الكبرى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

"لا يوجد لاعب في الدوري الألماني لديه السرعة والقوة التي يمتلكها" هكذا أثنى مدرب بايرن ميونخ، كومباني، على أداء عمر مرموش في الدوري الألماني.

وأصبح المحترف المصري حديث العالم، بعد مواصلة انفجاره وتسجيله هدفين وصناعة تمريرة حاسمة في تعادل فرانكفورت مع بايرن ميونخ.

ووصل مرموش إلى قمة قائمة الأكثر مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى، ( والإسباني والألماني والفرنسي والإيطالي).

قائمة الأكثر مساهمة تهديفية في الدوريات الـ5 الكبرى

1.عمر مرموش (فرانكفورت): 8 أهداف + 4 تمريرات = 12 مساهمة

2.ليفاندوفسكي (): 10 أهداف + تمريرتين = 12 مساهمة

3.كول بالمر (): 6 أهداف + 5 تمريرات = 11 مساهمة

4.هاري كين (بايرن): 5 أهداف + 5 تمريرات = 10 مساهمات

5.إيرلينج هالاند (السيتي): سجل 10 أهداف = 10 مساهمات

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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