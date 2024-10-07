متفوقا على هالاند وصلاح.. مرموش يتصدر قائمة الأكثر مساهمة في الدوريات الخمسة الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

"لا يوجد لاعب في الدوري الألماني لديه السرعة والقوة التي يمتلكها" هكذا أثنى مدرب بايرن ميونخ، كومباني، على أداء عمر مرموش في الدوري الألماني.

وأصبح المحترف المصري حديث العالم، بعد مواصلة انفجاره وتسجيله هدفين وصناعة تمريرة حاسمة في تعادل فرانكفورت مع بايرن ميونخ.

ووصل مرموش إلى قمة قائمة الأكثر مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى، (الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي والإيطالي).

قائمة الأكثر مساهمة تهديفية في الدوريات الـ5 الكبرى

1.عمر مرموش (فرانكفورت): 8 أهداف + 4 تمريرات = 12 مساهمة

2.ليفاندوفسكي (برشلونة): 10 أهداف + تمريرتين = 12 مساهمة

3.كول بالمر (تشيلسي): 6 أهداف + 5 تمريرات = 11 مساهمة

4.هاري كين (بايرن): 5 أهداف + 5 تمريرات = 10 مساهمات

5.إيرلينج هالاند (السيتي): سجل 10 أهداف = 10 مساهمات

اقرأ أيضًا:

ذكرى طوفان الأقصى.. قتل لاعبين واستهداف أرجلهم على مسرح الساحرة المستديرة بفلسطين

بعد أنباء فرض غرامة عليه بسبب شعره.. إمام عاشور يظهر بنيولوك جديد (صورة)

"لا يوجد لاعب مثله".. مدرب بايرن ميونخ يتغنى بعمر مرموش