قتل لاعبين واستهداف أرجلهم.. 10 صور لحكايات من جرائم إسرائيل ضد نجوم فلسطين لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ هند عواد:

يوافق اليوم الإثنين 7 أكتوبر الذكرى الأولى لعملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

ولكن لم تعد الحياة في غزة كما كانت قبلها عامة وبالتبعية في مجال الرياضة.

يصحبكم الخليج 365 عبر السطور التالية في رحلة لحواديت الساحرة المستديرة في فلسطين.

قتل لاعبين واستيلاء على القميص.. حكاية منتخب الكيان الصهيوني

في الوقت الذي تشتد فيه الأزمة الفلسطينية، يطالب الكثير من لاعبي كرة القدم بعدم غض أبصارهم عن هذه الأحداث، لما لهم من تأثير وصوت مسموع، لكن على مر العصور ارتبطت القضية الفلسطينية بالمستطيل الأخضر، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"أرجلهم".. كيف استهدفت إسرائيل لاعبي كرة القدم الفلسطينيين؟ (صور)

في يناير 2019، خرجت مسيرات حاشدة على الحدود الشرقية في فلسطين لكسر الحصار الذي فرضه الكيان الصهيوني، وانضم إليهم محمد خليل عبيد "حبوبة" ليستهدفه قصف الاحتلال بالتحديد في ساقه، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"نتنياهو وقنابل حارقة".. مشاهد من عنصرية إسرائيل في كرة القدم

"لا يُسمح لفريق جبل المكبر الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة بلعب أي مباراة في المدينة ويجب عليه السفر إلى الضفة الغربية للتنافس ضد الأندية الفلسطينية"، هكذا بدأ مشجع فريق بيتار لكرة القدم الإسرائيلي حديثه في الفيلم الوثائقي "Forever Pure" عن موسم 2012-2013، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"شعارات الموت والحرب".. معلومات عن نادي بيتار الإسرائيلي الصهيوني (فيديو)

يتخذ نادي بيتار الإسرائيلي من "الموت للعرب" شعارا له، إذ يعتبر هذا النادي من أكبر الأندية في إسرائيل ومرتبط بحكومة الكيان، لهذا جميع شعاراته تتضمن عبارات الكراهية للعرب، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"عملية أولمبياد".. تفاصيل محاولة اغتيال ياسر عرفات في ملعب كرة قدم؟

تحل اليوم الذكرى الـ 19 لوفاة أحد قادة حركة فتح التاريخيين ياسر عرفات "أبو عمار"، يتزامن هذا مع العدوان المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ولم تختلف مساعي الاحتلال الصهيوني عن قبل، إذ خطط لاغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل بتفجير استاد كرة القدم في بيروت عام 1982، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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