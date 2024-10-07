بايرن ميونخ يكشف موقف هاري كين من مباريات التوقف الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي بايرن ميونخ موقف الدولي الإنجليزي هاري كين من التواجد ضمن معسكر منتخب إنجلترا المقبل، عقب استبداله بالأمس الأحد أمام آينتراخت فرانكفورت.

وكانت مباراة بايرن ميونخ المثيرة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي شهدت تألق لافت للنظر للدولي المصري عمر مرموش، والذي سجل هدفين وصنع اَخر.

ونشر بايرن ميونخ بيانًا رسميًا بشأن لاعب المنتخب الإنجليزي، حيث قال: "أظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي لمنتخب إنجلترا أن هاري كين لا يعاني من إصابة في العضلات".

وتابع: "وبالتالي سيظل مهاجم بايرن ميونخ مع منتخب إنجلترا في المباريات الدولية المقبلة".

ومن المقرر أن يخوض منتخب إنجلترا مباراتين ضد كل من اليونان وفنلندا، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية، هذا الشهر.