ناصر الخليفي يدعو الخطيب لحضور اجتماع رابطة كبار أندية أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يتوجه محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي غدًا الثلاثاء إلى اليونان، لحضور فعاليات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية التي تجرى خلال الفترة من 8 - 10 أكتوبر الجاري.

ويرافق رئيس النادي في رحلته المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، والمنسق العام للأهلي أثناء مشاركاته «التسع» في بطولة كأس العالم للأندية على مدار السنوات الماضية.

كان ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، قد وجه الدعوة امحمود الخطيب عقب تتويج النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وتأهله للمشاركة في بطولة العالم للأندية بنظامها الجديد والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.

ويشارك في الجمعية العمومية مالكو الأندية الأوروبية وكبار الرؤساء التنفيذيين، والعديد من الأطراف المعنية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه كرة القدم وصياغة رؤية مشتركة للمستقبل