إمام عاشور يظهر بـ"نيولوك" جديد.. هل فرمانات محمد رمضان السبب؟

ياسر رشاد - القاهرة - إمام عاشور.. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب إمام عاشور داخل أحد صالونات الحلاقة، بعد أن قام بقص شعره وتغيير اللون الأصفر الذي ظهر به في الفترة الأخيرة.

استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر

ورجح بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن الفرمانات التي اتخذها محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، وقراراته الصارمة لإعادة الظبط والربط داخل الفريق الأحمر، بدأت تنعكس تبعاتها على لاعبي الفريق الأحمر ومن بينهم إمام عاشور.

إمام عاشور

كما رجح البعض الاخر أن قرار استبعاد إمام عاشور من معسكر منتخب مصر الحالي بقرار من حسام حسن المدير الفني، جعله يعيد حساباته من جديد، ويعرف أن الانضباط والالتزام فقط هما بوابته للعودة لصفوف المنتخب الوطني.

وكان محمد رمضان المدير الرياضي بالقلعة الحمراء، أصدر فرمانا للاعبين بمنع حضور أي حفلات أو مناسبات، حيث تقرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على أي لاعب يحضر أي مناسبة خاصة دون الحصول على إذن مسبق

ونفي المدير الرياضي بالنادي الأهلي فى تصريحات عبر برنامج، حارس الأهلي، على شاشة قناة الفريق توقيع عقوبات على أمام عاشور قائلا: "لم أوقع عقوبات على إمام عاشور مطلقًا".

وأضاف: “ما يتردد من شائعات ليس صحيحًا، ولم يتم إثباته، والمشكلة إن السوشيال ميديا بتعطل الدنيا أكتر، ومؤثرة على لاعبي الجيل الحالي”.