مرموش يقود التشكيل المثالي للجولة السادسة من الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - خطف الدولي المصري عمر مرموش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اَينتراخت فرانكفورت، بعد المستويات القوية التي قدمها خلال المواسم الماضية.

واستطاع مرموش تسجيل هدفين وصنع هدف اَخر في تعادل اَينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3/3 أمام بايرن ميونخ.

ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية، التشكيل المثالي للجولة السادسة من الدوري الألماني، حيث تواجد عمر مرموش في الهجوم..

تشكيل الجولة السادسة من البونديسليجا

حراسة المرمى: أوليفر باومان (هوفنهايم).

خط الدفاع: رايرسون (بوروسيا دورتموند)، كيفين شلوتيربيك (أوجسبورج)، سيباستيان بورناو (فولفسبورج)، لوكاس كلوسترمان (لايبزيج).

خط الوسط: فيليب موين (ماينز)، إسيكييل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، نديم أميري (ماينز)، مايكل أوليس (بايرن ميونخ).

خط الهجوم: محمد عمورة (فولفسبورج)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت).