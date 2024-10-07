الأهلي يواصل تدريباته استعداداته للسوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري.

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وعقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية والبرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه.

وأدى لاعبو الأهلي بعض الفقرات المتنوعة خلال تدريبات الكرة، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

وواصل كولر اجتماعاته مع الجهاز المعاون له على هامش مران الأهلي ، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات في مقدمتها بطولة السوبر المصري.



يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره بالنسخة الجديدة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا باستضافة نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري بالجولة الأولى لحساب مرحلة دور المجموعات من المسابقة القارية التي يحمل الأهلي لقبها للمرة 12 في تاريخه وهو الرقم التاريخي القياسي بين أندية أفريقيا في عدد التتويجات.

ومن المقرر ان يكون لقاء الجولة الأولى بين الفريقين في القاهرة على ملعب ستاد القاهره الدولي أحد أيام القاهرة " 26 أو 27 أو 28 نوفمبر من شهر نوفمبر المقبل.

كانت قرعة مسابقة دوري ابطال افريقيا قد اجريت ظهر اليوم الإثنين وأسفرت عن تواجد الأهلي على راس المجموعه الثالثة رفقة أندية أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ستاد إبيدجان الإيفواري وشباب بلوزداد الجزائري.

وعلى صعيد مستجدات الأوضاع في الأهلي، انتهت التحقيقات التي جرت خلال الـ48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي إلى عدم وجود مخالفة. وفي ضوء ذلك، قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي ما يلي:

- اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه.

- إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.