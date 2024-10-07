توماس توخيل يقترب من خلافة تين هاج في اليونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ وتشيلسي وباريس سان جيرمان السابق، من تولي القيادة الفنية لمانشستر يونايتد خلفًا للمدرب الهولندي إيريك تين هاج.

وتسيطر حالة من الغضب وسط جماهير مانشستر يونايتد بعد تدهور النتائج خلال الفترة الماضية، مما جعل هناك مطالبات بضرورة رحيل المدرب الهولندي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد تدرس إقالة تين هاج، والتوقيع مع توخيل، بعد سوء نتائج الفريق.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مسئولو مانشستر يونايتد سيجتمعون في لندن، غدا الثلاثاء، من أجل مناقشة مستقبل المدرب الهولندي، بينما يعتبر توخيل، الخيار الأقرب لخلافته بسبب توفره حاليا.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد حقق أسوأ انطلاقة له على مدار تاريخه في البريميرليج بعدما اكتفى بحصد 8 نقاط من أول 7 جولات.