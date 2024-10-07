تشكيل منتخب مصر 2008 أمام الكويت

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، التشكيل الرسمي لمواجهة الكويت وديًا، في إطار برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا نوفمبر المقبل.

وأوقعت قرعة تصفيات أمم إفريقيا تحت 17 عامًا مواجهة منتخب مصر أمام المغرب يوم 11 نوفمبر، بينما سيواجه الجزائر يوم 14 من الشهر ذاته، ثم تونس يوم 20 وأخيرًا مع ليبيا يوم 23.

تشكيل مصر 2008 أمام الكويت

حارس مرمي: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر ياسر، لارنزو مجدي " محترف في بلجيكا "، محمد شريف، حسن عماد.

الوسط: محمد هاني، أنس رشدي، عبد الرحمن أحمد.

الهجوم: زياد أيوب ، كميل حسين " محترف في إيطاليا "، عمر شاكر " محترف في إيطاليا. "

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية في الفترة من 5 حتى 14 أكتوبر الجاري يتخلله 3 مباريات ودية، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.