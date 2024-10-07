نادي 6 أكتوبر يكرم أعضاءه أبطال حرب أكتوبر المجيدة(صور)

ياسر رشاد - القاهرة - كرم مجلس إدارة نادي 6 اكتوبر برئاسة الدكتور عبد اللطيف صبحي ، مجموعة من الأبطال أعضاء النادي الذين شاركوا في حرب 73، جاء ذلك خلال الاحتفال بذكرى الانتصار المجيد الـ 51.

وحضر الحفل، المستشار عبد الناصر خطاب رئيس النادي السابق، والدكتور هشام الجيوشي نائب رئيس النادي ومحمد حامد الفوز بمنصب أمين الصندوق.

وأقيم الحفل داخل نادي 6 اكتوبر، بحضور فرقة حفل الفرقة المصرية للموسيقى العربية والغناء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ، التي أشعلت الأجواء بمجموعة من الأغاني الوطنية، خلال فقرات الحفل.

وخلال الحفل، ألقى الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس نادي 6 اكتوبر كلمة قال فيها:" مصر مَرت بأعظم جرب في تاريخها، عام 73 بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات" وواصل:"نادي 6 اكتوبر جزء من مصر، والتطور الذي يحدث هنا داخل النادي يحدث في مصر الحديثة بقيادة رئيسنا عبدالفتاح السيسي، والكل يرى ذلك أمام عينه".

واختتم:"سيتم تحديث كل الأماكن داخل النادي وتطويرها حتى آخر يوم داخل النادي، لا يوجد شخص ينجح بمفرده، لدينا مجموعة من الرجال يعملون لصالح النادي وأعضائه.. النادي هيفضل كبير واللي جاي أفضل وأفضل".

وتم تكريم كلا من، اللواء / محمود عباس على موسى سلاح المدفعية الميدان بالفرقة 4 مدرعة و الدكتور / سعيد احمد عمر خدم بالدفاع الجوى و المهندس / صقر محمد صقر برتبة ملازم احتياط في سلاح مشاه ميكانيكي / فرقة 18 و المهندس / فريد يسين شارك في حرب اكتوبر و الحاج / احمد حامد جودة برتبة ملازم اول فى سلاح المشاه اللواء 119 مشاه و أ/ حمدى محمد جمعة شارك في الحرب بالشرطة العسكرية و مجند / محمود اسماعيل الجيش الثانى الميداني الفرقة الرابعة مدرعة الكتيبة 20 اصيب 12 شظية وفقد السمع والبصر لمدة 18 يوم والجندي / فتحى متولى و محمود ابو المجد شهيد شرطة و اللواء محمد هريدي جابر سلاح الدفاع الجوي.

وفي ختام الحفل وجه عبد اللطيف صبحي الشكر إلى أعضاء النادي الذين حضروا للإحتفال بذكرى النصر المجيد، والنشاط الثقافي والرياضي، وكافة العاملين بالنادي.