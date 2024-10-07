بعثة الأهلي تصل المغرب لخوض بطولة إفريقيا لكرة اليد

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد رجال وسيدات بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى المغرب، استعدادًا لخوض منافسات البطولة الإفريقية للأندية، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر الجاري.

‎ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلًّا من: إبراهيم المصري- أحمد عادل- ياسر سيف- أحمد خيري- سيف هاني- عبد الرحمن فيصل- محسن رمضان- محمد لاشين- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامي- محمد مجدي- نبيل شريف- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- راضي محمد- محمد صلاح- عبد الرحمن حميد- عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم.

‎قائمة سيدات اليد كلًّا من:

نصرة عيد- شهد الشواربي- منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.