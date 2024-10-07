شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تنقل مسابقات الكرة النسائية.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة أندية الكرة النسائية، عن حصول قناة أون تايم سبورتس على حقوق نقل المسابقة وتغطيتها، والسماح لها بدخول المباريات ونقلها، مطالبًا بتسهيل مهمتها.

وجهت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرفة على الكرة النسائية، رسالة دعم لجميع أندية الكرة النسائية المصرية بعد الظهور المشرف في الجولة الأولى للدوري الممتاز هذا الموسم والتي شهدت مواجهة بين الأهلي والزمالك للمرة الأولى.

وقالت دينا الرفاعي إن الكرة النسائية المصرية بدأت عهدًا جديدًا بتواجد مكثف للأندية الشعبية بجوار أندية الكرة النسائية العريقة.

وانتهت مباريات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى الكرة النسائية في نسختها الأولى، حيث أقيم 7 مباريات وتم تأجيل مباراة واحدة فقط بين فريقى إنبى ودلفى.

وجاءت نتائج الجولة الأولى من عمر بطولة دورى الكرة النسائية كالتالى:

وادي دجلة 6 – 1 الطيران

الاتحاد السكندري 1- 3 بيراميدز

اتحاد بسيون 0 – 6 البنك الأهلي

المعادي واليخت 0 – 8 مسار

مودرن سبورت 7 – 0 بالم هيلز

المصري 0 – 4 زد

الزمالك 1 – 2 الأهلي

دلفي ضد إنبي (تأجيل)

بينما جاء ترتيب بطولة دورى الكرة النسائية الفرق كالتالى :

1 _ مودرن سبورت .. 3 نقاط.

2 _ البنك الاهلى .. 3 نقاط.

3 _ وادى دجلة .. 3 نقاط.

4 _ زد .. 3 نقاط.

5 _ بيراميدز .. 3 نقاط.

6 _ الأهلى .. 3 نقاط.



