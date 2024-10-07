شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يواصل أداء برنامجه التأهيلى بالأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

واصل التونسي علي معلول لاعب الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بقطع في وتر أكيلس، والذي تعرّض له في مباراة الترجي التونسي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الماضية.

ومن المقرر أن يعود علي معلول للمشاركة في التدريبات الجماعية بدءا من 20 نوفمبر المقبل، حيث سينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، وبعدها يتم تقييم مستواه الفني قبل حسم مسألة قيده في قائمة الموسم الجديد.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية والبرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه.

وأدى لاعبو الفريق بعض الفقرات المتنوعة خلال تدريبات الكرة، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

وواصل كولر اجتماعاته مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات، في مقدمتها بطولة السوبر المصري.



علي معلول في التتش



علي معلول من ملعب التتش



علي معلول