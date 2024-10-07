شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد طارق سليمان يخطف الأضواء فى أول ظهور مع بروكسى بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف أحمد طارق سليمان حارس مرمى بروكسي الأضواء في مباراة بروكسي والمصرية للاتصالات، التي أقيمت اليوم في افتتاحية دوري المحترفين وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقدم أحمد طارق مستوى مميزا في المباراة وذاد عن مرماه في العديد من الهجمات التي شنها فريق المصرية للاتصالات في أول ظهور مع بروكسي بعد توقيعه للفريق قبل أسبوعين فقط من انطلاق المسابقة.

ولعب الحارس الشاب صاحب الـ23 عاما في الموسم الماضي لفريقي الداخلية معارا من مصر المقاصة، والجونة، قبل أن يختار اللعب لفريق روكسي هذا الموسم.

وتعادل فريق المصرية للاتصالات مع بروكسي بهدف لكل فريق، على استاد السلام، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري المحترفين للموسم الجديد.

وسجل هدف المصرية للاتصالات اللاعب محمد شاهين في الدقيقة 40، بينما جاء هدف التعادل عن طريق اللاعب عمار شرف الدين في الدقيقة 51.

وبتلك النتيجة حصد كل فريق اول نقطة له في الموسم الجديد.