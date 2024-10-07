شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مواعيد مباريات الزمالك فى مجموعات الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى المجموعة الرابعة بدور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وضمت تلك المجموعة فرق المصري البورسعيدى وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

فريق الزمالك يبدأ مبارياته في دور المجموعات بمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق يوم 28 نوفمبر المقبل في القاهرة، على أن يخرج لمواجهة انيمبا النيجيري يوم 8 ديسمبر في الجولة الثانية.

ثم يلتقي الزمالك مع المصري في الجولة الثالثة لدور المجموعات يوم 15 ديسمبر على أن يخوض لقاء العودة مع الفريق البورسعيدي يوم 5 يناير في الجولة الرابعة على ملعب الأخير.

ويخرج الزمالك لمواجهة فريق بلاك بولز الموزمبيقي يوم 12 يناير في الجولة الخامسة، على أن يستضيف الأبيض فريق أنيمبا النيجيري يوم 19 يناير في القاهرة في ختام مباريات دور المجموعات.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك فى دور مجموعات الكونفدرالية كالتالى..