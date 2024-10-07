شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ونظيره الكويتى يتبادلان الدروع قبل مواجهة الناشئين بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

حرص عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم على إهداء درع اتحاد الكرة الي عبد الله المنيع رئيس بعثة المنتخب الكويتي على هامش مباراة منتخب الناشئين مواليد 2008، أمام الكويت وديا، والتي تجمعهما حاليا باستاد الإسكندرية، في إطار برنامج الاعداد لـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا نوفمبر المقبل، كما أهدى المنيع درع الاتحاد الكويتي إلى عامر حسين.

وضم تشكيل ناشئى الفراعنة كلا من: "عمر عبد العزيز حارس مرمى، عمر ياسر، لارنزو مجدي "محترف في بلجيكا"، محمد شريف، حسن عماد، محمد هاني، أنس رشدي، عبد الرحمن أحمد، زياد أيوب، كميل حسين "محترف في إيطاليا"، عمر شاكر "محترف في إيطاليا".

ويشارك في الدورة منتخبات الكويت وروسيا 2007 و2008، وتقام في الفترة من 7 حتي 13 أكتوبر الجاري .

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

وطلب أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2008، تقارير جديدة عن منتخبات شمال أفريقيا قبل التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا والتى تقام فى المغرب نوفمبر المقبل.

وكان منتخب الناشئين فاز بدورة شمال أفريقيا الودية التى أقيمت قبل شهرين، ويرغب الكاس فى الحصول على تقارير جديدة قبل التصفيات الأفريقية فى نوفمبر المقبل.