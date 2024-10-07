اخبار الرياضه

مران الأهلى.. كولر يحاضر اللاعبين.. ويعقد جلسة مع معاونيه تحضيرا للسوبر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. كولر يحاضر اللاعبين.. ويعقد جلسة مع معاونيه تحضيرا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 08:28 م

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية والبرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه.

وأدى لاعبو الفريق بعض الفقرات المتنوعة خلال تدريبات الكرة، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

وواصل كولر اجتماعاته مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات، في مقدمتها بطولة السوبر المصري.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements