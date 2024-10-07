شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. كولر يحاضر اللاعبين.. ويعقد جلسة مع معاونيه تحضيرا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لبطولة السوبر المصري التي تقام في دولة الإمارات خلال الشهر الجاري.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية والبرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه.

وأدى لاعبو الفريق بعض الفقرات المتنوعة خلال تدريبات الكرة، والتي ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية.

وواصل كولر اجتماعاته مع الجهاز المعاون له على هامش المران، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات، في مقدمتها بطولة السوبر المصري.