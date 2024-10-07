شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحدد الجمعة المقبل كآخر موعد لتجديد الاشتراكات السنوية للأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة النادي المصري تحديد يوم الجمعة المقبل الموافق الحادي عشر من أكتوبر الجاري، كآخر موعد لتجديد الاشتراكات السنوية لأعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري للعام المالي 2025/2024 وذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وقال النادي المصرى في بيانه: "تنص اللائحة على غلق باب التجديد للاشتراكات السنوية قبل انعقاد الجمعية العمومية للنادي بخمسة عشر يومًا، علمًا بأن إدارة الاشتراكات والعضوية بالنادي والتي تواصل عملها حاليا بشكل اعتيادي ستبدأ في استقبال الأعضاء من الحادية عشر صباح الجمعة وحتى الساعة السادسة مساء".

وأضاف: "الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية للنادي ستُعقد يوم السبت الموافق السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، بمقر فرع النادي المصري ( الضواحي 1 - النادي الاجتماعي ) اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.