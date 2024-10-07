شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يهزم السويس بهدف أوتو فى الجولة الأولى لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الترسانة في تحقيق الفوز على منتخب السويس بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد حسن الشاذلى بميت عقبة في ختام اليوم الأول للجولة الأولى لدورى المحترفين.



أحرز هدف المباراة أوجوستن أوتو في الدقيقة 12 من عمر اللقاء ليحقق الشواكيش أول ثلاث نقاط له في المسابقة ، بينما يستمر أبناء الغريب بدون نقاط .



وكانت مباريات اليوم الأول للجولة الأولى التي أقيمت في الثالثة والنصف عصر اليوم أسفرت عن فوز وادى دجلة خارج ملعبه على طنطا بهدف مقابل للاشئ أحرزه أكرم عبد ربه في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.



كما استطاع أبو قير للأسمدة الفوز على المنصورة بثلاثة أهداف دون مقابل في لقاء تسيده أصحاب الأرض من البداية للنهاية، وعلى ملعب الشرطة فازت بلدية المحلة على الداخلية بهدف مقابل للاشئ في لقاء شهد حالة طرد لزياد طارق لاعب البلدية .



وعلى استاد السلام تعادل وى مع بروكسى بهدف لمثله تقدم أصحاب الأرض عن طريق محمد شاهين، وتعادل بعدها الضيوف في الشوط الثانى.