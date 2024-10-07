شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع معاونيه قائمة الأهلي لمباراة العين ببطولة الإنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع معاونيه وكذلك المدير الرياضي من أجل مناقشة قائمة الفريق التي ستُشارك في مباراة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة في بطولة كأس العالم للأندية إنتركونتيننتال.

وتلقى الأهلي تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأن الموعد الأخير لإرسال قائمة مباراة العين هو يوم 14 أكتوبر الجاري على أن يكون للأهلي الحق في الاستبدال قبل المباراة بـ24 ساعة على أن يكون الاستبدال من القائمة الاساسية التي سيتم إرسالها يوم 14 أكتوبر الجاري.

على صعيد آخر، يعكف مارسيل كولر على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق قبل ملاقاته في الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر الجاري في الامارات بنصف نهائي بطولة السوبر المحلى.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الإمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.

ويرغب كولر في تخطى عقبة سيراميكا والصعود للمباراة النهائية لبطولة السوبر للتتويج باللقب ومصالحة جماهير الاهلى الغاضبة من فقدان لقب السوبر الافريقى لصالح الزمالك بركلات الترجيح.

تستضيف دولة الإمارات، نسخة جديدة من كأس السوبر المصري، ولكن بنظام جديد، بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى في التاريخ.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تغيير نظام كأس السوبر المصري، لتقام بنظام البطولة المجمعة، بدلًا من أن تكون مباراة واحدة، بداية من سوبر موسم 2023-2024.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا فى السوبر المصرى بعد تحقيقها ألقاب الدورى والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فقد حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتى نصف النهائي